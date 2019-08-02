Наушники

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Наушники

Новое сообщение Karolina » 02 авг 2019, 15:06

Подскажите мне какие хорошие наушники можно недорого для себя приобрести? Где их лучше всего покупать и по каким критериям их нужно выбирать?


Karolina
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Наушники

Новое сообщение Aleksyu » 02 авг 2019, 15:07

Покупайте Битсы, это лучшие наушники.
Aleksyu
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 17:14
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