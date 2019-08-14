Продать нужно радиодетали, микросхемы и т.д..
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Продать нужно радиодетали, микросхемы и т.д..
Купили для склада помещение, где когда-то было АТС. С приобретением досталось много старой техники, радиодеталей, стоек. Хотелось бы все это продать, так как не нужно нам и неплохо подзаработать на этом.
- GameMen
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 21:33
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