Кто делает такие баннеры?
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Кто делает такие баннеры?
Нужен ваш совет. К кому в Москве можно обратиться для изготовления рекламного баннера в виде бегущей строки?
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Кто делает такие баннеры?
Гугли адреса и телефоны фирм, занимающихся рекламой - они то тебе и помогут с этим баннером.
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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