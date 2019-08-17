Кто делает такие баннеры?

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Кто делает такие баннеры?

Новое сообщение Barrracuda » 17 авг 2019, 06:55

Нужен ваш совет. К кому в Москве можно обратиться для изготовления рекламного баннера в виде бегущей строки?


Barrracuda
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Сообщения: 14
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Re: Кто делает такие баннеры?

Новое сообщение Dimotrex » 17 авг 2019, 09:06

Гугли адреса и телефоны фирм, занимающихся рекламой - они то тебе и помогут с этим баннером.
Dimotrex
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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