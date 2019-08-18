сок

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сок

Новое сообщение ВиллиВОнка » 18 авг 2019, 13:25

Я хочу заказать соки для своего кафе, у меня потерялся поставщик теперь мне нужен новый, кто может поставлять натуральные соки?


ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: сок

Новое сообщение Marris » 18 авг 2019, 17:55

у нас в городе есть ресторан так они соки просто в супермартеке покупают и делают наценку
Marris
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 июл 2019, 19:34
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Re: сок

Новое сообщение Харман » 18 авг 2019, 21:59

Я сейчас устроился управляющим в ресторан и тоже столкнулся с такой проблемой как доставка соков, я бы хотел чтобы клиенты платили за полноценный выбор и поэтому договорился с фирмой о поставках натурального сока, обращался кстати в фирму - https://www.pkdomyagod.ru
Харман
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
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Re: сок

Новое сообщение Grebneva » 16 июн 2020, 16:06

Мне кажется лучше фреши делать.
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Grebneva
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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