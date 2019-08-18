сок
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сок
Я хочу заказать соки для своего кафе, у меня потерялся поставщик теперь мне нужен новый, кто может поставлять натуральные соки?
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: сок
у нас в городе есть ресторан так они соки просто в супермартеке покупают и делают наценку
- Marris
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 06 июл 2019, 19:34
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Re: сок
Я сейчас устроился управляющим в ресторан и тоже столкнулся с такой проблемой как доставка соков, я бы хотел чтобы клиенты платили за полноценный выбор и поэтому договорился с фирмой о поставках натурального сока, обращался кстати в фирму - https://www.pkdomyagod.ru
- Харман
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 17 апр 2019, 22:59
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Re: сок
Мне кажется лучше фреши делать.
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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