Xendrabi » 23 авг 2019, 17:02

Candori писал(а): Смотря какая именно вам нужна - если хорошая, то лучше заказывать у европейских производителей

Так сейчас и у нас есть неплохие производители, плюс, так же есть вот такие компании: http://www.nison.ru/ которые реализуют те же самые импортные материалы, причем по нормальным ценам, так что не придется самим ничего тащить из-за границы. Так что вы подумайте над этим вариантом.