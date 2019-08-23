Мебельная кромка

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Мебельная кромка

Новое сообщение Dalefu » 23 авг 2019, 10:43

Кто посоветует, где по нормальной цене можно закупать кромку для своего мебельного производства?


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Re: Мебельная кромка

Новое сообщение Candori » 23 авг 2019, 14:38

Смотря какая именно вам нужна - если хорошая, то лучше заказывать у европейских производителей
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Re: Мебельная кромка

Новое сообщение Xendrabi » 23 авг 2019, 17:02

Candori писал(а):Смотря какая именно вам нужна - если хорошая, то лучше заказывать у европейских производителей

Так сейчас и у нас есть неплохие производители, плюс, так же есть вот такие компании: http://www.nison.ru/ которые реализуют те же самые импортные материалы, причем по нормальным ценам, так что не придется самим ничего тащить из-за границы. Так что вы подумайте над этим вариантом.

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Re: Мебельная кромка

Новое сообщение 1kryptik » 28 окт 2019, 20:32

Купили стул moll maximo, выбирали и по дизайну, и чтобы обязательно мебель была ортопедическая! Считаю наша покупка успешная
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