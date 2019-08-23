Мебельная кромка
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Мебельная кромка
Кто посоветует, где по нормальной цене можно закупать кромку для своего мебельного производства?
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Dalefu
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Мебельная кромка
Смотря какая именно вам нужна - если хорошая, то лучше заказывать у европейских производителей
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Candori
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Мебельная кромка
Candori писал(а):Смотря какая именно вам нужна - если хорошая, то лучше заказывать у европейских производителей
Так сейчас и у нас есть неплохие производители, плюс, так же есть вот такие компании: http://www.nison.ru/ которые реализуют те же самые импортные материалы, причем по нормальным ценам, так что не придется самим ничего тащить из-за границы. Так что вы подумайте над этим вариантом.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Мебельная кромка
Купили стул moll maximo, выбирали и по дизайну, и чтобы обязательно мебель была ортопедическая! Считаю наша покупка успешная
- 1kryptik
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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