Реклама на грузовом автомобиле
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Реклама на грузовом автомобиле
Для фирмы по грузоперевозкам, необходимо нанести рекламу услуг и контакты фирмы на грузовых автомобилях. У кого есть проверенная организация по такому сервису в Москве, посоветуйте.
- feropontova
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 17:21
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Re: Реклама на грузовом автомобиле
Сейчас все больше организаций используют принадлежащие им машины не только как транспорт, но и как дополнительный способ заявить о себе миру, нанося на них собственную рекламу либо просто свое название и контактные данные.
- pavelpaxom
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 11 авг 2019, 02:56
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Re: Реклама на грузовом автомобиле
Мы заказывали нанесение рекламы, на служебные автомобили у лидирующей организации Клеим Brand вот сайт http://kleimbrand.ru/ они качественно наносят рекламную информацию, рекомендую.
- anna miller
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 24 авг 2019, 03:54
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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