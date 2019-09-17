Реклама на грузовом автомобиле

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Реклама на грузовом автомобиле

Новое сообщение feropontova » 17 сен 2019, 01:42

Для фирмы по грузоперевозкам, необходимо нанести рекламу услуг и контакты фирмы на грузовых автомобилях. У кого есть проверенная организация по такому сервису в Москве, посоветуйте.


feropontova
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Re: Реклама на грузовом автомобиле

Новое сообщение pavelpaxom » 17 сен 2019, 15:44

Сейчас все больше организаций используют принадлежащие им машины не только как транспорт, но и как дополнительный способ заявить о себе миру, нанося на них собственную рекламу либо просто свое название и контактные данные.
pavelpaxom
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Re: Реклама на грузовом автомобиле

Новое сообщение anna miller » 17 сен 2019, 21:02

Мы заказывали нанесение рекламы, на служебные автомобили у лидирующей организации Клеим Brand вот сайт http://kleimbrand.ru/ они качественно наносят рекламную информацию, рекомендую.
anna miller
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