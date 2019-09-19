Выбор и покупка тротуарной плитки

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Выбор и покупка тротуарной плитки

Новое сообщение Харси » 19 сен 2019, 22:04

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как выбрать качественную тротуарную плитку?

Исходные данные имеем дачу в М.О. планирую въезд для машины выложить тротуарной плиткой (типа «кирпичик» 10см*20см*7см), укладываться она будет на монолитную ж/б плиту толщиной 10-15 см. (с толщиной тоже сейчас решаю, максимальная по весу машина которая будет заезжать это газель т.е. мах 3500 кг.) Площадь заезда примерно 100кв.м.

Так вот как выбрать качественную плитку ценовой категории 300-500 руб за кв. м? Есть конечно же брусчатка или клинкерная плитка из Германии, но она уж очень дорога 1500-2000 руб за кв.м.!!!

Хочется купить качественную плитку, чтоб не крошилась после нескольких зим, и не трескалась,,, вобщем, что купить как выбрать? На что обращать внимание? Если б можно было попробовать «на зуб» качество, я б так и сделал ;))) но увы так не получится…



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