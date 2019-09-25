Сертификат соответствия, как получить?

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Сертификат соответствия, как получить?

Новое сообщение TukTuk » 25 сен 2019, 09:35

У меня магазин по продаже детских игрушек, и сейчас встал вопрос получения сертификата соответствия на товар. Как это сделать?


TukTuk
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Сертификат соответствия, как получить?

Новое сообщение lynaaa » 25 сен 2019, 12:11

Специально для вас придумали гугл, чтобы туда обращаться с подобными вопросами!
lynaaa
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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