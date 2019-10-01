Срочно нужно найти фирму по вывозу мусора

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Срочно нужно найти фирму по вывозу мусора

Новое сообщение Сабрина » 01 окт 2019, 10:09

Фирма в которой мы заказывали ранее вывоз бытовых отходов с двора закрытого жил комплекса закрылась, по этому нужно найти отличное предложение на заказ услуг.

Нужно определится с тем какое предложение лучшее для этих целей, поделитесь советами по выбору лучшего предложения для этих целей. Выскажите свое мнение по поводу того где подобные услуги заказывать. В частности интересует выбор лучшего предложения для этих целей, поделитесь советами как найти новую фирму для этих целей.



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Сабрина
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