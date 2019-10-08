Как правильно установить 1C?
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Как правильно установить 1C?
У меня свой небольшой магазинчик и я недавно решил перейти на использование программ 1С для работы с товарами, но столкнулся с тем что не могу установить программы 1С чтобы они работали как надо.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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