Декоративных кроликов разводить это выгодно?
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Декоративных кроликов разводить это выгодно?
Вообще, много вопросов! Например, о породах: мне нравятся вислоухие, карликовые. А какие еще могут быть? Спрос в наших городах есть. Но вот вопросов с разведением для меня - масса! Может, кто-нибудь поможет советом?
- Vimpelcom
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
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