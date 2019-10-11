Vimpelcom » 11 окт 2019, 08:56

Вообще, много вопросов! Например, о породах: мне нравятся вислоухие, карликовые. А какие еще могут быть? Спрос в наших городах есть. Но вот вопросов с разведением для меня - масса! Может, кто-нибудь поможет советом?