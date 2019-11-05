Решил купить электронные паллетные весы
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Решил купить электронные паллетные весы
Решил купить электронные паллетные весы. Где стоить они будут дешевле всего?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Решил купить электронные паллетные весы
Насколько мне известно, дешевле всего электронные паллетные весы сейчас будут стоить вот у этой организации https://vesyprom.com.ua/vesy-palletnie . По крайней мере, цен доступнее пока встречать нигде не доводилось. Качество там тоже - идеальное.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Решил купить электронные паллетные весы
gambit писал(а):Решил купить электронные паллетные весы. Где стоить они будут дешевле всего?
Интернет магазин "Днепровес" вам в помощь! Электронные весы представлены в большом ассортименте, можно приобрести в оптимальном соотношении цены и качества. Заказывала тут https://dneproves.ua/catalog/kranovye-vesy-do-500-kg крановые весы, очень доволен, точные и надежные, доставили оперативно.
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Liza
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 апр 2020, 04:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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