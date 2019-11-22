Упаковка
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Упаковка
Для упаковки товаров нашему магазину нужна упаковочная лента, большая партия. Мы постоянно ищем поставщика, возможно, кто-то уже сотрудничает с компанией, которая поставляет клейкую ленту, поделитесь контактами, пожалуйста.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Упаковка
На рынке вы можете посмотреть подробнее про нее, узнать в каких именно случаях она используются и после заказать уже если понадобиться. Все подробности найдете а сайте и сможете заказать все что нужно
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Упаковка
Добрый вечер я также предлагаю приобрести рассыпные упаковочные материалы у компании 13 Plus https://13.plus для покупки, потому что это гарантия качества и низкой цены, так что смотрите сами. Но это возможно. Таким образом, вы можете ввести его в эксплуатацию.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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