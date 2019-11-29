Танька » 29 ноя 2019, 12:13

Наша компания Fasad Master была основана в 2009 году. Изначально мы предоставляли услуги по утеплению фасадов, в основном специализировались на утеплении загородных домов. Это нам очень понравилось, хотя изначально мы занимались оконным бизнесом. К 2012 году было принято решение о продаже материалов для систем утепления и выполнение услуг по утеплению фасадов, что в конечном итоге определило вектор развития предприятия. С момента открытия предприятия мы в утеплении домов применяли практически все стройматериалы которые представлены на рынке Украины, от бюджетных до премиальных. Накопили немалый опыт и знания на семинарах ведущих производителей Caparol https://fasad-master.com.ua/brand/caparol/ , Bergge, Baumit, Bolix. Сталкивались с трудностями при выполнении работ, это и человеческий фактор и перепады качества материалов.

На сегодняшний день мы уже знаем что ожидать от качества продеваемых нами материалов, и можем с уверенностью рекомендовать как комплексы по утеплению, так и отдельные группы материалов разных производителей которые можно комбинировать между собой не в ущерб качеству. Такая фраза "На какой бюджет рассчитываете?" имеет смысл, ведь экономить на всем это прямой путь к рекламации, что влечет за собой дополнительные растраты. Если бюджет ограничен, имеет смысл сделать комбинацию из строительных материалов разных производителей.

Консультируя наших клиентов, мы в первую очередь опираемся на свой опыт и технические показатели материалов для утепления. В большинстве случаев имея одни и те же технические характеристики цена стройматериалов может отличаться в разы. Чем это обусловлено мы не знаем, зато знаем как добиться оптимального качества при сжатых сроках и ограниченном бюджете. А также знаем как добиться максимального качества при неограниченном бюджете)))

Подводя итоги нашей презентации, говорим с уверенностью: Мы лучшие в вопросе выбора материалов для систем утепления! И пускай задачи клиентов стоят разные, кому то важен внешний вид фасада, кому то главное экономия на энергоносителях. Решение задач клиентов в сфере утепления фасадов - это то, что имеет смысл самого существования нашего предприятия.

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