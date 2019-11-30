Упаковочное оборудование

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Упаковочное оборудование

Новое сообщение Вармолей » 30 ноя 2019, 20:39

Подскажите, где можно купить современное упаковочное оборудование для товаров на складе? Рекомендую обратить внимание на эту опцию.


Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Упаковочное оборудование

Новое сообщение vivary » 30 ноя 2019, 20:40

Я заказал специальный материал в STM-pack для магазина готовой продукции. Оборудование этой компании отличается высоким качеством и работает очень хорошо, поэтому рекомендую!
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Упаковочное оборудование

Новое сообщение ymka » 30 ноя 2019, 20:40

Промышленное упаковочное оборудование хорошего качества можно приобрести по адресу http://7874260.ru. Я рекомендую компанию и могу сказать, что она заслуживает внимания и превосходного рейтинга предоставляемых услуг.
ymka
Фанат
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Упаковочное оборудование

Новое сообщение Solonin » 14 авг 2020, 11:37

А пищевую продукцию можно с его помощью упаковывать???
Solonin
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Упаковочное оборудование

Новое сообщение Vanya_vanya » 14 авг 2020, 14:04

Я вам так скажу. Покупал недавно коптильные камеры тут и советую по поводу упаковки к ним обратиться. Их специалисты выполняют любую работу и оборудование здесь закупить можно, которое вам установят и произведут пуско-наладочные работы. Вы будете довольны, это точно!
Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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