Упаковочное оборудование
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Упаковочное оборудование
Подскажите, где можно купить современное упаковочное оборудование для товаров на складе? Рекомендую обратить внимание на эту опцию.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Упаковочное оборудование
Я заказал специальный материал в STM-pack для магазина готовой продукции. Оборудование этой компании отличается высоким качеством и работает очень хорошо, поэтому рекомендую!
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Упаковочное оборудование
Промышленное упаковочное оборудование хорошего качества можно приобрести по адресу http://7874260.ru. Я рекомендую компанию и могу сказать, что она заслуживает внимания и превосходного рейтинга предоставляемых услуг.
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Упаковочное оборудование
А пищевую продукцию можно с его помощью упаковывать???
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Упаковочное оборудование
Я вам так скажу. Покупал недавно коптильные камеры тут и советую по поводу упаковки к ним обратиться. Их специалисты выполняют любую работу и оборудование здесь закупить можно, которое вам установят и произведут пуско-наладочные работы. Вы будете довольны, это точно!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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