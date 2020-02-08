Wlk23 » 08 фев 2020, 16:22

Нашёл вот такого кадра, я не понимаю как им в 2020 дают спокойно воровать деньги с чужих кредиток, чтобы потом продавать айфоны за копейки лишь бы что-то себе взять, робин гуды хуевы, забирают у работяг и покупают айфоны у корпорации которая уже стоит трилион чтобы она богатела еще, а люди потом деньги вернуть не могут.