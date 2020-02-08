Как кардеры зарабатывают на нас
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Как кардеры зарабатывают на нас
Нашёл вот такого кадра, я не понимаю как им в 2020 дают спокойно воровать деньги с чужих кредиток, чтобы потом продавать айфоны за копейки лишь бы что-то себе взять, робин гуды хуевы, забирают у работяг и покупают айфоны у корпорации которая уже стоит трилион чтобы она богатела еще, а люди потом деньги вернуть не могут.
- Wlk23
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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