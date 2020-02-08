Как кардеры зарабатывают на нас

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Как кардеры зарабатывают на нас

Новое сообщение Wlk23 » 08 фев 2020, 16:22

Нашёл вот такого кадра, я не понимаю как им в 2020 дают спокойно воровать деньги с чужих кредиток, чтобы потом продавать айфоны за копейки лишь бы что-то себе взять, робин гуды хуевы, забирают у работяг и покупают айфоны у корпорации которая уже стоит трилион чтобы она богатела еще, а люди потом деньги вернуть не могут.

Изображение



Wlk23
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group