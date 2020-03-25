Кроссы

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Кроссы

Новое сообщение gambit » 25 мар 2020, 14:31

Мне яркие кроссовки больше всего нравятся. Посоветуйте, какие лучше всего будет купить?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Кроссы

Новое сообщение kerch » 25 мар 2020, 15:26

Ярких моделей довольно много в наше время на рынке, но я настоятельно рекомендую Вам купить кроссовки New Balance 574. Гарантирую, что переплачивать за них не придётся, и они порадуют Вас своим качеством.
kerch
Писатель
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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