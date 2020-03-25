Кроссы
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Кроссы
Мне яркие кроссовки больше всего нравятся. Посоветуйте, какие лучше всего будет купить?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Кроссы
Ярких моделей довольно много в наше время на рынке, но я настоятельно рекомендую Вам купить кроссовки New Balance 574. Гарантирую, что переплачивать за них не придётся, и они порадуют Вас своим качеством.
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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