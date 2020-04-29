Ремонт MacBook

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Ремонт MacBook

Новое сообщение Liza » 29 апр 2020, 23:35

Всем привет! Подскажите, куда лучше обратиться? Нужен срочный ремонт для MacBook?


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Liza
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Re: Ремонт MacBook

Новое сообщение Partizan » 29 апр 2020, 23:41

Здравствуйте! Я бы вам посоветовал обратиться в авторизованный сервисный центр Apple, например А-Сервис, вот ссылка https://a-service.ua Они предоставят вам не только быстрый, но и качественный ремонт для вашего MacBook на очень выгодных условиях. Их мастера - настоящие профессионалы, которые используют только оригинальные запчасти.
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Partizan
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 апр 2020, 17:23
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