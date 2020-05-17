Кто в Москве занимается скупкой элитного алкоголя?

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Кто в Москве занимается скупкой элитного алкоголя?

Новое сообщение Ledola » 17 май 2020, 04:27

Не знаете, у нас в Москве занимается ли кто-то скупкой элитного алкоголя? Что-то где не спрашивала, ничего толком так решить и не смогла. Как быть?


Ledola
 
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Re: Кто в Москве занимается скупкой элитного алкоголя?

Новое сообщение Phoebe1994 » 17 май 2020, 05:17

Ну что я вам скажу, тоже долго интересовался вопросом, есть ли у нас в Москве те, кто занимается скупкой алкоголя, а потом мне порекомендовали продать его вот на этом сайте https://700ml.ru/ Как вы видите, тут занимаются скупкой такого элитного алкоголя как арманьяк, вино, шампанское, виски, коньяк, ром. Однозначно советую вам обращаться только к ним, работают настоящие профессионалы, которые знают свою работу безупречно. Кстати говоря оценку алкоголя производят быстро, а работают ежедневно, без выходных и праздников с 8 утра до часу ночи. Я обращался к ним на счет продажи им виски.
Phoebe1994
 
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Re: Кто в Москве занимается скупкой элитного алкоголя?

Новое сообщение SherriLoarca » 17 май 2020, 06:13

Круто, нужно будет тоже с ними поговорить, только уже на счет продажи элитного вина. У нас с мужем после свадьбы осталось, вот хотим выручить на него хорошие деньги.
SherriLoarca
 
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