ХЛЕБ

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ХЛЕБ

Новое сообщение Sasha_portnov » 19 май 2020, 03:55

Добрый день, люблю очень хлеб, но поправляюсь от него! хлебцы не нравятся


Sasha_portnov
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 май 2020, 03:53
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Re: ХЛЕБ

Новое сообщение Петров » 19 май 2020, 04:19

Доброй ночи, так уже давно придумали хлеб, от которого не поправляешься. Причем в готовке очень прост. Называется кето хлеб . Мне подруга как-то посоветовала, так уже в привычку зашло, что про магазинный хлеб вообще забыли. Экономия на лицо, а говорят подруги не нужны))
Петров
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 май 2020, 04:15
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