ХЛЕБ
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ХЛЕБ
Добрый день, люблю очень хлеб, но поправляюсь от него! хлебцы не нравятся
- Sasha_portnov
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 май 2020, 03:53
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Re: ХЛЕБ
Доброй ночи, так уже давно придумали хлеб, от которого не поправляешься. Причем в готовке очень прост. Называется кето хлеб . Мне подруга как-то посоветовала, так уже в привычку зашло, что про магазинный хлеб вообще забыли. Экономия на лицо, а говорят подруги не нужны))
- Петров
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 май 2020, 04:15
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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