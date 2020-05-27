gambit » 27 май 2020, 11:10

Брикеты, выполненные из каменного угля, считаются универсальным средством, предназначенным для отопления объектов соц. назначения, а также промышленных зданий.

Изготовление брикетов от компании “BRIKKETS” предлагается приобрести товар на самых выгодных условиях и по приемлемой цене. Так удастся приобрести топливо с безупречными характеристиками, качественными показателями. Они будут полностью удовлетворять самым высоким требованиям. Древесный уголь необходим для сжигания в котельных, а также домашних печах, котлах. Применяется в качестве квалифицированного топлива для жаровен, каминов, бытовых агрегатах. Если сравнивать с различными видами бытового топлива - торфяными брикетами, дровами, то брикеты характеризуются огромным количеством преимуществ, к которым относят: безупречную механическую стойкость в процессе транспортировки на больших расстояниях, перегрузках, невосприимчивость к осадкам, температурным колебаниям, высокую калорийность в сравнении с углем и экологическую безопасность. К важным преимуществам относят и оперативный розжиг, простоту использования, возможность перевозки в любой таре. Закажите и вы брикеты, стоимость которых сполна окупится отличным качеством и длительным сроком эксплуатации.

Для заказа следует заполнить заявку по форме. Высококлассный специалист даст профессиональную консультацию и ответит на все вопросы. Угольные брикеты идеально подходят для применения в тех регионах, где предъявляются особенные требования к экологической ситуации, хранению и транспортировке.

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