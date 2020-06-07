Полимерная глина
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Полимерная глина
Привет, всем. Меня заинтересовала тема поиска в интернете недорогих наборов полимерной глины и пока только внимательно изучаю статьи и отзывы о работе разных торговых площадок. Решила здесь https://jbizhu.ru/category/polimernaja-glina/ купить полимерную глину недорого и сразу можно отправить в корзину позиции, которые приглянулись, а потом только указать удобный способ оплаты и доставки. Вы как считаете, какими критериями стоит руководствоваться в процессе поиска торговой площадки в интернете, с которой можно будет вести сотрудничество напрямую? Интересно почитать ваши мнения и надеюсь, что подключитесь к беседе прямо сейчас.
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Неваляшка
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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