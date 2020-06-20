Анастасия33 » 20 июн 2020, 13:14

Нужна душ кабина, особо недорогая, но при этом габариты стесняют, по этому планирую выбрать душ кабину 80 на 80.

Фактически говоря хочется найти советы и рекомендации определяющие хороший выбор и хорошее собой предложение, посоветуйте в особенности бренд душ кабин к выбору и покупки.