Сабрина » 11 авг 2020, 12:31

Видно по вашему сухому вопросу в теме, именно скажу что вам нужно для начала ознакомится в интернете с тем какие полимерные полы бывают, какие у таких полов особенности и как свой выбор сделать.

В итоге замечу что как раз в глобальной паутине огромное количество советов на тему того чтоб собой представляет промышленные полимерные полы и какие особенности их выбора.