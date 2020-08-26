Продвижение магазина
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Продвижение магазина
У моего отца есть свой магазин и он попросил меня создать интернет-магазин, создали его неделю назад и еще не было не единого заказа. Я понял что мы совсем забыли про продвижение, не подскажите кто в Херсоне занимается продвижением интернет магазинов?
- Hermut
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 авг 2020, 15:04
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Re: Продвижение магазина
Интернет-магазин это правильно, будет поток клиентов и в магазине и в интернет-магазине. Но кто занимается созданием интернет-магазина я не знаю.
- Roman
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 01:07
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Re: Продвижение магазина
У меня есть бизнес в реальной жизни и виртуальный тоже есть, а точнее интернет-магазин детских игрушек. Я частенько пользуюсь SEO продвижением интернет-магазина https://bonum-studio.com/seo/prodvizhenie-internet-magazina/ это помогает набрать увеличить число посетителей и тем самым клиентов. Главное чтобы еще удержать поток посетителей, можете заказать продвижение и поймете как это работает.
- Stesha
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2020, 03:13
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Re: Продвижение магазина
Обращаться к специалистам стоит безусловно. Если вы цените свою компанию и хотите её развития, то с помощью этого метода будет несложно вывести её на новый уровень и достигнуть целей, которые, вы поставите. Мне очень нравится как, работает это агентство https://itforce.ua/email-marketing/ . В маркетинге они разбираются лучше, чем кто-либо, поэтому вы будете обеспечены эффективной стратегией.
- Виноградов Кирилл
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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