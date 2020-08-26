Продвижение магазина

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Продвижение магазина

Новое сообщение Hermut » 26 авг 2020, 15:06

У моего отца есть свой магазин и он попросил меня создать интернет-магазин, создали его неделю назад и еще не было не единого заказа. Я понял что мы совсем забыли про продвижение, не подскажите кто в Херсоне занимается продвижением интернет магазинов?


Hermut
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 авг 2020, 15:04
Вернуться к началу

Re: Продвижение магазина

Новое сообщение Roman » 27 авг 2020, 01:09

Интернет-магазин это правильно, будет поток клиентов и в магазине и в интернет-магазине. Но кто занимается созданием интернет-магазина я не знаю.
Roman
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 авг 2020, 01:07
Вернуться к началу

Re: Продвижение магазина

Новое сообщение Stesha » 27 авг 2020, 03:18

У меня есть бизнес в реальной жизни и виртуальный тоже есть, а точнее интернет-магазин детских игрушек. Я частенько пользуюсь SEO продвижением интернет-магазина https://bonum-studio.com/seo/prodvizhenie-internet-magazina/ это помогает набрать увеличить число посетителей и тем самым клиентов. Главное чтобы еще удержать поток посетителей, можете заказать продвижение и поймете как это работает.
Stesha
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 авг 2020, 03:13
Вернуться к началу

Re: Продвижение магазина

Новое сообщение Виноградов Кирилл » 19 фев 2021, 15:00

Обращаться к специалистам стоит безусловно. Если вы цените свою компанию и хотите её развития, то с помощью этого метода будет несложно вывести её на новый уровень и достигнуть целей, которые, вы поставите. Мне очень нравится как, работает это агентство https://itforce.ua/email-marketing/ . В маркетинге они разбираются лучше, чем кто-либо, поэтому вы будете обеспечены эффективной стратегией.
Виноградов Кирилл
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:36
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group