oriflami » 01 сен 2020, 07:55

Мундштук является одним из самых модных и популярных аксессуаров для курения. Он способен подчеркнуть ваш стиль, а так же внести новизну в уже привычный процесс курения. Мундштуки изготавливаются из различных материалов: дерево, пластик, янтарь, стекло и даже кость. Все мундштуки можно разделить на несколько видов, в зависимости от использования: для сигарет, для трубок и для кальянов. В этой статье мы постараемся подробно рассказать о каждом из видов.

Мундштук для сигарет, купить табак в украине .

МундштукиМундштук придает курению обычной сигареты или сигариллы некий эстетический эффект, он красиво и элегантно смотрится как в женских, так и в мужских руках. Изначально сигаретные мундштуки были длинными, и курить через мундштук считалось женской привилегией. Затем форма их изменилась, и на современном рынке вы можете увидеть мундштуки различной формы и размера.

Сигаретный мундштук, как правило, содержит дополнительный фильтр, т.е. охлаждает дым сигареты и уменьшает содержание вредных смол. Даже если дополнительного фильтра нет, то большое количество вредных веществ оседает при курении на стенках. Использование мундштука предотвращает потемнение пальцев, защищает дамский маникюр.

Чаще всего мундштук используется при курении сигарет без фильтра. Он не дает частичкам табака попадать в рот и делает вкус сигарет менее резким.

При выборе мундштука руководствуйтесь своими личными предпочтениями, а так же надежностью производителя. Цена мундштука зависит от его материала, способа изготовления и наличия дополнительного фильтра. При покупке мундштука нелишним будет приобрести набор запасных фильтров и ершик для чистки мундштука. Цена на самый простой мундштук колеблется в районе , набор сменных картриджей будет стоить около 70-80 рублей. Ювелирный дамский мундштук может стоить порядка . А индивидуальный мундштук ручной работы для ценителей - и того больше, tabak.site .

Интересен тот факт, что мундштуки применяются и при борьбе с курением. Например, ингалятор, который выглядит как настоящий мундштук. Внутрь вставляются никотиновые капсулы. Такое приспособление помогает бросить курить тем, кто привык постоянно держать сигарету во рту или в руках или заядлым курильщикам в самолетах.