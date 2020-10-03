oriflami » 03 окт 2020, 13:45

Условия ферментации табака.

Если сказать проще, нам надо создать условия, при которых ферментация табака будет происходить при температуре 50-55 градусов и влажности 60-70%. Я делаю так, высушенные и подпресованные листья табака сбрызгиваю из распылителя водой с медом (одна чайная ложка на 200мл.) на каждый листик по одному пшику. Затем укладываю в два мусорных пакета и кладу на русскую печь на лежанку под матрас. После печь затапливается и идет постепенный нагрев табака.

Печь топится через день, в течении 7-10ти дней. Затем листья достаются, подсушиваются, если они еще влажные и убираются на отдых или курятся сразу, купить турецкий табак . Так же можно использовать банки вместо пакетов но влажность надо слегка уменьшить. Лист не должен быть сырым на ощупь, но и не должен ломаться при сгибании. Если на стенках банки образовался сильный конденсат, нужно будет подсушить табак. Если не большие испарины, тогда всё хорошо. Этот способ хорош деревенским жителям, у которых остались русские печи.

Способы ферментации табака, https://tabake.site/tabak/ .

Можно использовать духовые шкафы с температурой нагрева в пределах 50ти градусов. Весь процесс такой же, как на печи, только удобней ферментировать в банках. Влажный табак (резаный или листовой) помещается в банки, а банки в духовой шкаф. Выставляем температуру 50С и греем табак 5-7 дней ежедневно переворачивая банки.