Качественная вода

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Качественная вода

Новое сообщение Solonin » 17 окт 2020, 19:39

Посоветуйте, где покупать питьевую воду в Москве???


Solonin
Читатель
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Качественная вода

Новое сообщение Одуванчик » 17 окт 2020, 21:39

Я беру в супермаркете по 5л
Одуванчик
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 17:34
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Re: Качественная вода

Новое сообщение Vanya_vanya » 17 окт 2020, 22:00

Рекомендую вам акваника вода купить тут и получить бесплатную доставку в удобное время. Я раньше тоже бегал по супермаркетам, но потом надоело. Здесь же приобрел оборудование для удобства пользования. Его, кстати, можно на первое время взять просто в аренду. Так что думайте, выбор отличный.
Vanya_vanya
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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