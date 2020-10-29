Фиброцементный сайдинг санкт петербург

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Фиброцементный сайдинг санкт петербург

Новое сообщение VladFcs » 29 окт 2020, 12:29

Мы производим и поставляем на российский рынок фасадные материалы с фактурой дерева, повторяющей натуральную древесину канадского кедра и ели. Современное оборудование позволяет выпускать продукцию, которая уверенно конкурирует с европейскими и российскими аналогами. Наш сайт: fcs-group.ru

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VladFcs
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 окт 2020, 12:26
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