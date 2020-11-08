Ветаптека

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Ветаптека

Новое сообщение AlexTT » 08 ноя 2020, 17:22

Подскажите, где можно купить симпарику для собак?


AlexTT
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 02:35
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Re: Ветаптека

Новое сообщение Tyubik » 08 ноя 2020, 17:23

Симпарику вы имеете возможность купить в ветеринарной аптеке https://gomeovet.ru/ Эта аптека работает онлайн, а значит заказать препарат можно в любой удобный для вас момент и стоимость тут реально низкая.
Tyubik
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 ноя 2020, 02:38
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