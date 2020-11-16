doktortaraskin » 16 ноя 2020, 12:41

Доктор Тараскин Т.А. в Саратове выполняет как экстренные, так и плановые операции: на щитовидной железе, операции при опухолях наружной локализации, открытые и лапароскопические операции на органах брюшной полости. Сайт доктора: doktor-taraskin.ru