Варикозная болезнь вен нижних конечностей

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Варикозная болезнь вен нижних конечностей

Новое сообщение doktortaraskin » 16 ноя 2020, 12:41

Доктор Тараскин Т.А. в Саратове выполняет как экстренные, так и плановые операции: на щитовидной железе, операции при опухолях наружной локализации, открытые и лапароскопические операции на органах брюшной полости. Сайт доктора: doktor-taraskin.ru

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doktortaraskin
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 12:40
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