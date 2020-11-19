Бункеры для мусора в москве

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Бункеры для мусора в москве

Новое сообщение NikStal » 19 ноя 2020, 13:49

Стальконт - контейнеры для перевозки ТКО, контейнеры КГМ, бункеры для ТБО "лодочка", контейнеры 0,35 — 1,1 м3, строительное и складское оборудование.

Сайт компании: stalkont.ru

stalkont.jpg
stalkont.jpg (21.94 Кб) Просмотров: 12


NikStal
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 ноя 2020, 13:45
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