Анастасия33 » 21 ноя 2020, 17:39

Собственно сам вопрос в названии темы...

И остро стал вопрос о выборе самого выгодного собой предложения на покупку герметика. Дайте советы по выбору, помогите определится с выгодным во всех отношениях вариантом.