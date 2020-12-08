Охрана магазина
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Охрана магазина
Совсем недавно я открыл небольшой продуктовый круглосуточный магазин, но со временем продавец начал жаловаться на то, что ночью приходят не совсем адекватные люди, скорее всего под наркотическими веществами или алкоголем. Нужно было срочно думать о безопасности своего продавца, товара и магазина в целом, потому что - мало кому что в голову взбредет, а на милицию рассчитывать, к сожалению, не приходится. Мой бизнес партнер сказал, что нужно обращаться в Русскую Охрану http://rusohrana.su/ohrana-magazinov/ - они специализируются на охране небольших магазинов. Так и сделали, обратились, подписали договор. Теперь на постоянной основе посменно дежурят охранники, а также установлена тревожная кнопка. На данный момент я уже абсолютно спокоен за целостность материальных благ и продавцу стало намного комфортные работать.
- Berezhok
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 08 дек 2020, 16:50
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Re: Охрана магазина
Согласен, неважно какого габарита объект, лучше всегда ставить охранную систему, как не как, но в любом случае безопасней.
- Egor Smolin
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 14 дек 2020, 14:34
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Re: Охрана магазина
Охрана это очень важная тема. правда хочеться что бы охранники были по умнее, а не какие-то дятлы, которые даже двух слов связать не могут.
- Lex
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 19:00
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Re: Охрана магазина
Опять-таки, тут большую роль играет площадь. Вообще бренд аjax https://pipl.ua/ru/catalog/ohoronna-signalizaciya-ajax предлагает отличные решения для охраны различных объектов. К тому же, бренд давно на рынке и успел завоевать доверие клиентов, отзывы положительные. Я сам использую охрану от аjax как для дома, так и для бизнеса.
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IvanovIvan
- Писатель
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- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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