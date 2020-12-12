Конкретно нужна срочная закупка подобных переключателей, порядка 1000 единиц. Понимаю прекрасно что заказ крупный, при этому интересует и хорошая цена и проверенное высокое качество самой продукции. Помогите понять относительно возможных предложении на закупку...в особенности интересен выбор фирмы с подобной линейкой продукции.
Изготовление переключателей повышенной надежности
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Изготовление переключателей повышенной надежности
Рассматриваю разные варианты предложении, от разных фирм, которые занимаются изготовлением тумблеров повышенной надежности!
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JardY
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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