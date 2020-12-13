Бухгалтерия для фирмы

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Бухгалтерия для фирмы

Новое сообщение Candori » 13 дек 2020, 12:20

Планирую открывать небольшую фирму и вот думаю над тем, как лучше поступить с бухгалтерией - нанимать постоянного бухгалтера или попробовать все делать самостоятельно?


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Re: Бухгалтерия для фирмы

Новое сообщение Xendrabi » 13 дек 2020, 14:25

А я считаю, что в этом вопросе лучше не экономить и не экспериментировать, так что берите бухгалтера да и все.
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Re: Бухгалтерия для фирмы

Новое сообщение Dalefu » 13 дек 2020, 17:51

Раз ваша фирма будет не очень большой, тогда стоит на этом сэкономить, ведь ничего особо сложного в бухгалтерии нет, тем более, что сейчас можно, например, вот на этом сайте: https://www.brg-consulting.ru/uslugi/vnedrenie1c/ заказать специальную программу, при помощи которой вы легко сможете делать все самостоятельно.
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Re: Бухгалтерия для фирмы

Новое сообщение Bambaleyla » 16 фев 2022, 21:32

Candori писал(а):Планирую открывать небольшую фирму и вот думаю над тем, как лучше поступить с бухгалтерией - нанимать постоянного бухгалтера или попробовать все делать самостоятельно?

На бухгалтера учатся 5 лет и то...

Необходимо еще несколько лет практики, чтобы получить должный уровень профессионализма. И обычно ищут не просто бухгалтера, а главбуха. А главбух это минимум лет 5 рабочего опыта в определенной сфере.

Но конечно же можно и юного бухгалтера (если он/она толковые) отправить в https://vedseminar.ru/seminary на семинары где они получат должные знания. И это будет лучше, чем браться за такую специальность самостоятельно, не имея даже представления о проводках.

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