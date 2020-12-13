Bambaleyla » 16 фев 2022, 21:32

Candori писал(а): Планирую открывать небольшую фирму и вот думаю над тем, как лучше поступить с бухгалтерией - нанимать постоянного бухгалтера или попробовать все делать самостоятельно?

На бухгалтера учатся 5 лет и то...

Необходимо еще несколько лет практики, чтобы получить должный уровень профессионализма. И обычно ищут не просто бухгалтера, а главбуха. А главбух это минимум лет 5 рабочего опыта в определенной сфере.

Но конечно же можно и юного бухгалтера (если он/она толковые) отправить в https://vedseminar.ru/seminary на семинары где они получат должные знания. И это будет лучше, чем браться за такую специальность самостоятельно, не имея даже представления о проводках.