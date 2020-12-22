букет ассорти

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букет ассорти

Новое сообщение Olga62 » 22 дек 2020, 16:51

Мы трепетно относимся к своей репутации и тщательно отслеживаем качество цветка и сроки доставки. У нас работает команда флористов, которые подберут и составят букет на любой вкус и цвет. Сайт магазина: cvetnik62.ru

cvetnik.jpg
cvetnik.jpg (11.27 Кб) Просмотров: 15


Olga62
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 дек 2020, 16:48
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