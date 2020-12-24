В обычных строй магазинах увы предложении нет, собственно нужно найти самый оправданный вариант во всех отношениях, помогите выбрать хороший вариант предложения.
Химические стойкие краски для фасада
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Химические стойкие краски для фасада
Есть так называемые фасадные краски, которые отличаются повышенным уровнем качества за счет хим защиты, соответственно за счет этого и сами краски предлагают более устойчивую структуру и времени на эксплуатацию.
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Сабрина
- Писатель
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- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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