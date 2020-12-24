Открытие нового ресторана
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Открытие нового ресторана
Собираюсь открывать ресторан и нужно найти туда нормальную мебель, посуду, оборудование и все прочее, что необходимо для полноценной работы - кто может посоветовать что-то хорошее?
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Открытие нового ресторана
Вариантов сейчас много - все зависит от ваших финансовых возможностей.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Открытие нового ресторана
Смотря что именно вам нужно - вариантов ведь, действительно, достаточно много и в начале нужно сформировать концепцию вашего заведения, продумать каждую деталь, а уже после этого подыскивать соответствующие элементы. Кстати, если что, вот тут: https://www.klenmarket.ru/ как раз есть большой выбор как оборудования, так и мебели для подобных заведений.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Открытие нового ресторана
Поищите лучше в специализированных магазинах. Обычно в таких очень хороший выбор мебель для бизнеса
- servol
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 04 фев 2021, 20:32
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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