Открытие нового ресторана

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Открытие нового ресторана

Новое сообщение Arletremi » 24 дек 2020, 21:17

Собираюсь открывать ресторан и нужно найти туда нормальную мебель, посуду, оборудование и все прочее, что необходимо для полноценной работы - кто может посоветовать что-то хорошее?


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Re: Открытие нового ресторана

Новое сообщение Candori » 24 дек 2020, 23:15

Вариантов сейчас много - все зависит от ваших финансовых возможностей.
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Re: Открытие нового ресторана

Новое сообщение Xendrabi » 25 дек 2020, 10:38

Смотря что именно вам нужно - вариантов ведь, действительно, достаточно много и в начале нужно сформировать концепцию вашего заведения, продумать каждую деталь, а уже после этого подыскивать соответствующие элементы. Кстати, если что, вот тут: https://www.klenmarket.ru/ как раз есть большой выбор как оборудования, так и мебели для подобных заведений.
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Re: Открытие нового ресторана

Новое сообщение servol » 09 апр 2021, 08:37

Поищите лучше в специализированных магазинах. Обычно в таких очень хороший выбор мебель для бизнеса
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