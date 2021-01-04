табак

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табак

Новое сообщение oriflami » 04 янв 2021, 08:48

Табак набивается очень легко, сорт табака миллениум . А курение его ровное и слегка горячее. Дым во время курения G.L. Peace The Virginian Cream приятный с едва заметной сладкой ноткой. Но тем не менее такой стойкий аромат обладает сильным характером. Он очень пряный и крепкий. А дым табачной смеси полностью заполняет помещение, в котором курят. Сочетание Кентукки и Перика дают сильный удар по горлу. Что понравиться опытным курильщикам, https://tabaki.site/tabak/ . Но вместе с тем постоянно ощущается сладкий аромат ванили и газированного ситро.


oriflami
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 сен 2020, 07:52
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