Самогонный аппарат

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Самогонный аппарат

Новое сообщение Flipshaz » 08 янв 2021, 23:10

А кто подскажет магазин по запчастям на самогонный аппарат?


Flipshaz
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 янв 2021, 23:08
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Re: Самогонный аппарат

Новое сообщение Dkinaret » 08 янв 2021, 23:24

Вам по рынку пройтись в субботу - можно кто и продает
Dkinaret
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
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Re: Самогонный аппарат

Новое сообщение Selefab » 08 янв 2021, 23:34

Не стоит по тому рынку ходить и искать непонятно что, а следует сразу же обратиться в магазин bestsam.ru/category/drozhzhi-pivnye и там купить все что нужно. У них даже пивные дрожжи купить и в итоге гнать еще и пиво, как это делаю.
Selefab
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 16:28
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