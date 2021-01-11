Vlad182 » 11 янв 2021, 09:34

Наша компания ведет свою деятельность в сфере архитектурного стекла с 2012 года. За время работы был получен опыт реализации строительных объектов различной степени сложности, от частных квартир и домов, до ресторанов и музеев, находящихся на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сайт: c-glass.ru