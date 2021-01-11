стеклянная перегородка в профиле
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стеклянная перегородка в профиле
Наша компания ведет свою деятельность в сфере архитектурного стекла с 2012 года. За время работы был получен опыт реализации строительных объектов различной степени сложности, от частных квартир и домов, до ресторанов и музеев, находящихся на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сайт: c-glass.ru
- Vlad182
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 янв 2021, 09:31
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