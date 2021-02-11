индивидуальные занятия с логопедом
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индивидуальные занятия с логопедом
yalogopedcentr.ru - Логопедический центр «Я-Логопед» - Индивидуальные логопедические занятия г. Щербинка. Аудиовокальные тренировки по методу томатис. Программы развития и коррекции речи.
- Olga311
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 фев 2021, 16:37
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