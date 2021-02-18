табак

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табак

Новое сообщение oriflami » 18 фев 2021, 10:18

Она имеет сходство с размером сигаретного табака, купить табак на развес . Такой вид довольно легко забивается в самокрутку и раскуривается. А вот если у Вас в руках крупная нарезка или Вы решили попробовать скрутить самокрутку с трубочного табака, то придется немного размять табак перед использованием или вручную измельчить, https://tabak.site/gilzy-dlya-tabaka/ .


oriflami
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 01 сен 2020, 07:52
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