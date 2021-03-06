Неваляшка » 06 мар 2021, 16:03

Добрый день. У супруга совсем износился спортивный костюм. Никак не могу его уговорить купить новый. Да и сам он не хочет, он у него какой-то фирменный, таких он сказал сейчас не продают. Может есть у кого на примете фирменный магазин где можно купить хороший спортивный костюм?