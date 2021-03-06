Спортивный костюм

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Спортивный костюм

Новое сообщение Неваляшка » 06 мар 2021, 16:03

Добрый день. У супруга совсем износился спортивный костюм. Никак не могу его уговорить купить новый. Да и сам он не хочет, он у него какой-то фирменный, таких он сказал сейчас не продают. Может есть у кого на примете фирменный магазин где можно купить хороший спортивный костюм?


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Re: Спортивный костюм

Новое сообщение Laluna » 06 мар 2021, 16:44

Здравствуйте. Не устаю удивляться на наших мужчин. Для того чтобы купить им что-то новое надо очень постараться, они прям врастают в свои вещи, особенно если они им очень нравятся и удобны. Я вот своему тоже долго не могла найти замену старому костюму, пока не взяла и не купила ему спортивный костюм оверсайз. Вы не поверите, муж был в восторге от качества, удобства и стиля. Фирменный как вы и ищите.
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Laluna
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