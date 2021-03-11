Дом под усадку 6х6

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Дом под усадку 6х6

Новое сообщение Vlad1261 » 11 мар 2021, 14:33

Строительство домов и бань из бруса под усадку. Доступно и качественно! Более 250 семей за 9 лет работы доверили нам строительство своего дома. Сайт компании: 53сруба.рф

srub-doma-6h8-prioze.jpg
сруб дома из бруса 6х6


Vlad1261
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 мар 2021, 14:31
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