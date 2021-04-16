Онлайн-касса
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Онлайн-касса
Расскажите, пожалуйста, как работать по деньгам в интернет-магазине. Сейчас вот просто со страничек в соцсетях продаем, но есть идея завести полноценный магазин в интернете. Как платежи проводить, можно ли так, как и сейчас – просто на карту?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Онлайн-касса
Нет, конечно, сейчас вы хоть так и принимаете, но это незаконно. Хотя доказать что-то весьма сложно, если вы только с сотрудником налоговой не переписываетесь. А так вам потребуется полноценная касса, чтобы все проводить согласно нашему законодательству. Терминал, конечно, ставить не придется, но вот такая https://online-kassa.ru/kupit/cat/oblac ... ajn-kassy/ касса нужна будет обязательно. Она будет типа виртуальной, то есть не физической, но работать будет как надо.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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