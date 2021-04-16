Онлайн-касса

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Онлайн-касса

Новое сообщение Laluna » 16 апр 2021, 12:35

Расскажите, пожалуйста, как работать по деньгам в интернет-магазине. Сейчас вот просто со страничек в соцсетях продаем, но есть идея завести полноценный магазин в интернете. Как платежи проводить, можно ли так, как и сейчас – просто на карту?


Аватара пользователя
Laluna
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
Вернуться к началу

Re: Онлайн-касса

Новое сообщение Неваляшка » 16 апр 2021, 14:29

Нет, конечно, сейчас вы хоть так и принимаете, но это незаконно. Хотя доказать что-то весьма сложно, если вы только с сотрудником налоговой не переписываетесь. А так вам потребуется полноценная касса, чтобы все проводить согласно нашему законодательству. Терминал, конечно, ставить не придется, но вот такая https://online-kassa.ru/kupit/cat/oblac ... ajn-kassy/ касса нужна будет обязательно. Она будет типа виртуальной, то есть не физической, но работать будет как надо.
Аватара пользователя
Неваляшка
Писатель
 
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group