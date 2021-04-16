Laluna » 16 апр 2021, 12:35

Расскажите, пожалуйста, как работать по деньгам в интернет-магазине. Сейчас вот просто со страничек в соцсетях продаем, но есть идея завести полноценный магазин в интернете. Как платежи проводить, можно ли так, как и сейчас – просто на карту?