Купить заоядку для macbook 45W
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Купить заоядку для macbook 45W
1️⃣ Сломалась зарядное устройство Magsafe 2 45W для macbook air, и перестал заряжаться, начали искать через google, где бы можно было купить такую зарядку, и вот мы нашли наконец, оригинал правда oem, на зато дешевле, если кому нужно вы можете isupport.kz в Isupport, они находятся в центре Алматы. Ссылку я вам оставил
- mackz
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 авг 2020, 13:11
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