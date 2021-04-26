Купить заоядку для macbook 45W

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Купить заоядку для macbook 45W

Новое сообщение mackz » 26 апр 2021, 20:22

1️⃣ Сломалась зарядное устройство Magsafe 2 45W для macbook air, и перестал заряжаться, начали искать через google, где бы можно было купить такую зарядку, и вот мы нашли наконец, оригинал правда oem, на зато дешевле, если кому нужно вы можете isupport.kz в Isupport, они находятся в центре Алматы. Ссылку я вам оставил


mackz
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