Ремонт air macbook

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Ремонт air macbook

Новое сообщение mackz » 26 апр 2021, 20:26

У меня был старый MacBook air A1466 и на них нужно было сделать ремонт i-help.kz а еще апгрейд MacBook, а именно заменить hdd на ssd ➨ , добавить оперативной памяти, чтоб он быстро стал работать, поставить optibay чтоб остался родной жесткий диск и ссд диск был, поэтому мы обратились в isupport


mackz
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