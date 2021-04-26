Ремонт air macbook
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Ремонт air macbook
У меня был старый MacBook air A1466 и на них нужно было сделать ремонт i-help.kz а еще апгрейд MacBook, а именно заменить hdd на ssd ➨ , добавить оперативной памяти, чтоб он быстро стал работать, поставить optibay чтоб остался родной жесткий диск и ссд диск был, поэтому мы обратились в isupport
- mackz
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 11 авг 2020, 13:11
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