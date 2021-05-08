Анастасия33 » 08 май 2021, 22:53

Мы это молодой, амбициозный и быстро развивающийся интернет магазин турецких духов у нас в Москве, имеем две офлайн точки и интернет магазин удобный для заказа. Ну а хочется мне найти как раз лучшее предложение на изготовление для наших точек продаж и интернет магазинов бумажных пакетов с логотипом фирмы.

Понятно что в принципе типографии достаточно много предлагающих именно изготовление и брендирование пакетов, при всем этом меня лично интересует адекватный выбор предложения. Помогите типографию выбрать, думаю тут на форуме найдутся люди с большим опытом в данном направлении.